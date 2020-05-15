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В Тернополе третий день подряд нет новых заболевших COVID-19, карантин ослабят

В Тернополе третий день подряд нет новых заболевших COVID-19, карантин ослабят - Фото
Мэр Тернополя Сергей Надал (Фото - Сергій Надал, Facebook)
15.05.2020, 16:50

В Тернополе после трех дней подряд без новых случаев коронавируса решили открыть все рынки

В Тернополе третий день подряд не фиксируют новых случаев COVID-19, в городе откроют все рынки. Об этом заявил в Facebook мэр города Сергей Надал.

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По словам мэра, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 16 мая разрешить работу и продовольственных, и промышленных рынков.

Все предприниматели и администрация должны придерживаться противоэпидемических требований. В случае нарушения мер безопасности работа рынка может быть остановлена.

Надал подчеркнул, что в Тернополе уже три дня подряд нет новых заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в городе коронавирус подтвержден у 96 человек, 43 пациента выздоровели.

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Тернопольская область - одна из самых пострадавших от эпидемии коронавируса. На утро 15 мая в ней было зафиксировано 1060 заболевших COVID-19, 22 человека умерли от заболевания, 482 выздоровели.

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Денис Юдин
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