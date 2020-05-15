В Тернополе третий день подряд нет новых заболевших COVID-19, карантин ослабят

Мэр Тернополя Сергей Надал (Фото - Сергій Надал, Facebook)

В Тернополе третий день подряд не фиксируют новых случаев COVID-19, в городе откроют все рынки. Об этом заявил в Facebook мэр города Сергей Надал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам мэра, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 16 мая разрешить работу и продовольственных, и промышленных рынков.

Все предприниматели и администрация должны придерживаться противоэпидемических требований. В случае нарушения мер безопасности работа рынка может быть остановлена.

Надал подчеркнул, что в Тернополе уже три дня подряд нет новых заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в городе коронавирус подтвержден у 96 человек, 43 пациента выздоровели.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Тернопольская область - одна из самых пострадавших от эпидемии коронавируса. На утро 15 мая в ней было зафиксировано 1060 заболевших COVID-19, 22 человека умерли от заболевания, 482 выздоровели.

В Житомирской области за сутки значительно выросло число выздоровевших от COVID-19.

С 16 мая в о Львовской области возобновят работу вещевые рынки и будут сняты блокпосты.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE