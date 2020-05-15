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В Житомирской области резко выросло число выздоровевших от коронавируса

В Житомирской области резко выросло число выздоровевших от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
15.05.2020, 10:57

В Житомирской области за сутки выздоровело от коронавируса 42 человека, это треть выздоровевших с начала эпидемии

В Житомирской области за сутки значительно выросло число выздоровевших от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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За сутки в области выздоровели 42 человека, общее число выздоровевших - 123. В то же время зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии - 538, умерло 12 человек.

Бунечко подчеркнул, что уже несколько дней количество выздоровевших от коронавируса в области превышает количество заболевших. По данным Минздрава, это происходит третий день подряд: вчера было 14 выздоровевших и трое заболевших, 13 мая - 13 выздоровевших и пятеро заболевших.

В области больше всего заболевших приходится на Житомир - 186 человек, в Коростене - 100 инфицированных, в Бердичеве - 92.

  • На утро 15 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 330 человек, 476 человек умерли4 473 пациентов выздоровели.
  • В четырех областях страны за сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания: карта.

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Денис Юдин
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