В Житомирской области резко выросло число выздоровевших от коронавируса

В Житомирской области за сутки значительно выросло число выздоровевших от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
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За сутки в области выздоровели 42 человека, общее число выздоровевших - 123. В то же время зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии - 538, умерло 12 человек.
Бунечко подчеркнул, что уже несколько дней количество выздоровевших от коронавируса в области превышает количество заболевших. По данным Минздрава, это происходит третий день подряд: вчера было 14 выздоровевших и трое заболевших, 13 мая - 13 выздоровевших и пятеро заболевших.
В области больше всего заболевших приходится на Житомир - 186 человек, в Коростене - 100 инфицированных, в Бердичеве - 92.
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