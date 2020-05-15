Львовская область ослабляет карантин: разрешат вещевые рынки и снимут блокпосты

Во Львовской области возобновят работу вещевые рынки и будут сняты блокпосты. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
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Решение об ослаблении карантина приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Непродовольственные рынки смогут открыться при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности, введенных для продовольственных магазинов.
С 16 мая в области прекратят работу карантинные контрольно-пропускные пункты. Также будут профинансированы регулярные пассажирские рейсы для медиков.
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По словам Козицкого, плановая госпитализация будет возобновлена не раньше 22 мая.
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