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Львовская область ослабляет карантин: разрешат вещевые рынки и снимут блокпосты

Львовская область ослабляет карантин: разрешат вещевые рынки и снимут блокпосты - Фото
Фото: пресс-служба Нацгвардии
15.05.2020, 14:45

Во Львовской области решили открыть непродовольственные рынки и снять карантинные контрольно-пропускные пункты

Во Львовской области возобновят работу вещевые рынки и будут сняты блокпосты. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Решение об ослаблении карантина приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Непродовольственные рынки смогут открыться при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности, введенных для продовольственных магазинов.

С 16 мая в области прекратят работу карантинные контрольно-пропускные пункты. Также будут профинансированы регулярные пассажирские рейсы для медиков.

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По словам Козицкого, плановая госпитализация будет возобновлена не раньше 22 мая.

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Денис Юдин
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