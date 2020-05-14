Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Степанов рассказал, какие критерии используют в Кабмине для ослабления карантина

Степанов рассказал, какие критерии используют в Кабмине для ослабления карантина - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.05.2020, 10:43

Возможность ввести следующий этап ослабления карантина оценивают по числу новых случаев заболевания COVID-19, количеству тестов и мест в больницах

Для введения следующих этапов смягчения карантина Кабинет министров применяет четыре критерия. Об этом сегодня, 14 мая, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правительство использует следующие показатели:

- количество случаев за последние семь дней на 100 000 человек - показатель инцидентности (Степанов не уточнил, какие значения считаются приемлемыми для перехода на следующий этап);

- загрузка мест в больницах не более 50%;

- количество тестов - и ПЦР, и ИФА, - должно быть на уровне 15 на 100 000 человек за последние семь дней;

- количество новых случаев за последние семь дней по отношению к предыдущим семи дням должно быть на уровне 0,9 - 1.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Все этапы смягчения будут вводится по формуле адаптивного карантина, добавил министр. Показатели могут быть разными в разных областях, и в Кабмине считают правильным утверждать новый этап выхода из карантина на национальном уровне, а конкретные ослабления вводить на областном, в зависимости от ситуации.

  • 7 мая 2020-го опубликовано постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать.
  • Вчера Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.
  • Сегодня Степанов рассказал, какие ограничения планируют снять с 22 мая.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карантин максим степанов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 