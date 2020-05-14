Степанов рассказал, какие критерии используют в Кабмине для ослабления карантина

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Для введения следующих этапов смягчения карантина Кабинет министров применяет четыре критерия. Об этом сегодня, 14 мая, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Правительство использует следующие показатели:

- количество случаев за последние семь дней на 100 000 человек - показатель инцидентности (Степанов не уточнил, какие значения считаются приемлемыми для перехода на следующий этап);

- загрузка мест в больницах не более 50%;

- количество тестов - и ПЦР, и ИФА, - должно быть на уровне 15 на 100 000 человек за последние семь дней;

- количество новых случаев за последние семь дней по отношению к предыдущим семи дням должно быть на уровне 0,9 - 1.

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Все этапы смягчения будут вводится по формуле адаптивного карантина, добавил министр. Показатели могут быть разными в разных областях, и в Кабмине считают правильным утверждать новый этап выхода из карантина на национальном уровне, а конкретные ослабления вводить на областном, в зависимости от ситуации.

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Вчера Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.

Сегодня Степанов рассказал , какие ограничения планируют снять с 22 мая.

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