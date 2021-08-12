В Тернопольской области уничтожили уникальный памятник природы возрастом более 5 млн лет

В Тернопольской области из-за добычи известняка уничтожили геологический памятник природы Останцы Сарматского моря, которому более 5 млн лет. Об этом сообщает Украинская природоохранная группа в Facebook.

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Экологи заявляют, что компания Тернопольский карьер арендовала участок, на котором расположен фрагмент стены высотой до 20 метров. Уникальную стенку обнаружили не так давно – в 1983 году. Она сложена из плотных известняков миоценового периода с остатками водорослей, моллюсков, мшанок и кораллов, которым более 5 млн лет.

Как утверждают в Украинской природоохранной группе, из-за добычи известняка достопримечательность полностью уничтожена, что является нарушением закона о природно-заповедном фонде.

При этом, по словам экологов, ни одна из госслужб, которые давали разрешение на добычу полезных ископаемых в карьере, не учла никаких природно-заповедных ограничений.

Компания Тернопольский карьер утверждает, что у них "есть основания утверждать, что геологический памятник природы не является уничтоженным".

Тем не менее, в компании обещают провести комплексную проверку по этому делу с привлечением специалистов и представителей природоохранной группы.

В комментарии Укринформу начальник управления экологии и природных ресурсов в Тернопольской области Орест Сингалевич сказал, что достопримечательность действительно разрушена, известняк добывали экскаваторами, уничтожена естественная стенка с окаменелостями высотой в несколько десятков метров, где были остатки древней морской флоры и фауны.

"От имени облгосадминистрации по этому факту мы обратились в полицию, экоинспекцию и в Госгеокадастр для установления всех обстоятельств этого дела", – сказал он.

В декабре 2020 года черные археологи уничтожили остатки построек XI-XII веков вблизи Львова.

В мае 2021-го во Львове археологи во время реконструкции нашли остатки древней стены, предположительно XIV века постройки.

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Оксана Житнюк

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