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В центре Полтавы вооруженный мужчина похитил женщину: ранен прохожий

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 22:35
В центре Полтавы вооруженный мужчина похитил женщину: ранен прохожий - Фото
Фото: pl.npu.gov.ua

В центре Полтавы мужчина открыл огонь из неизвестного оружия, после чего заставил сесть в свой автомобиль женщину и скрылся. Ранен прохожий. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Около 12:00 в полицию поступила информация от местной жительницы, что в Полтаве, на улице Симона Петлюры, возле остановки общественного транспорта, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из неизвестного оружия, после чего якобы заставил женщину сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Автомобиль, на котором фигурант 1987 года рождения скрылся с места происшествия, установили и задержали в Кременчуге сотрудники батальона полиции особого назначения совместно с оперативниками и следователями.

В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина 1996 года рождения. "Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве", – говорится в сообщении.

Полиция предварительно установила, что мужчина, который совершил несколько выстрелов из оружия, ранил прохожего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям о хулиганстве и похищении человека. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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Вадим Ребрина
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