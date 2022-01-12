В вестибюле метро Харькова обвалился потолок – фото
В вестибюле станции метро "Площадь Конституции" в Харькове обвалился потолок. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, в результате обвала потолка никто не пострадал. На месте работает комиссия, чтобы определить причины произошедшего.
Сейчас поврежденный потолок будут "обстукивать" и проверят потолки всех вестибюлей всех станций метро в Харькове, заверил он.
Станция "Площадь Конституции" находится на красной, Холодногорско-Заводской, ветке, является одной из старейших в Харьковском метрополитене, была открыта в 1975 году. Станция расположена в историческом центре города, возле нее находится здание горсовета.
- 28 ноября 2021 года умер легендарный "голос" метро Харькова Юрий Вирченко. У него случился сердечный приступ на станции "Киевская".
Читайте также: Кабмин сократил программу финансирования строительства метро в Киеве на 100 млн грн
Комментарии