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В вестибюле метро Харькова обвалился потолок – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 10:47
В вестибюле метро Харькова обвалился потолок – фото - Фото
Обвал потолка в метро Харькова, Площадь Конституции (фото - Юрій Сидоренко, Facebook)

В вестибюле станции метро "Площадь Конституции" в Харькове обвалился потолок. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко.

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По его словам, в результате обвала потолка никто не пострадал. На месте работает комиссия, чтобы определить причины произошедшего.

Сейчас поврежденный потолок будут "обстукивать" и проверят потолки всех вестибюлей всех станций метро в Харькове, заверил он.

Станция "Площадь Конституции" находится на красной, Холодногорско-Заводской, ветке, является одной из старейших в Харьковском метрополитене, была открыта в 1975 году. Станция расположена в историческом центре города, возле нее находится здание горсовета.

В вестибюле метро Харькова обвалился потолок – фото

В вестибюле метро Харькова обвалился потолок – фото

В вестибюле метро Харькова обвалился потолок – фото

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Марк Сировой
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метро Харьков метрополитен потолок площадь конституции
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