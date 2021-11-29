Умер "голос" харьковского метро Вирченко. Его сердце остановилось на станции подземки

28 ноября 2021 года умер легендарный "голос" метро Харькова Юрий Вирченко. У 71-летнего мужчины около 14:20 на станции "Киевская" случился сердечный приступ. Об этом сообщает ресурс Город Х.

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Во время ожидания поезда Вирченко потерял сознание. Сотрудники метрополитена вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

У Вирченко ранее были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Журналист работал диктором на Харьковском областном радио и телевидении. Он озвучивал объявления, которые слышали пассажиры в вагонах, с первого дня работы харьковского метрополитена и до 2016 года.

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Яна Катасонова

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