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Умер "голос" харьковского метро Вирченко. Его сердце остановилось на станции подземки

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 12:07
Умер
Юрий Вирченко (фото - скриншот видео Город Х)

28 ноября 2021 года умер легендарный "голос" метро Харькова Юрий Вирченко. У 71-летнего мужчины около 14:20 на станции "Киевская" случился сердечный приступ. Об этом сообщает ресурс Город Х.

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Во время ожидания поезда Вирченко потерял сознание. Сотрудники метрополитена вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

У Вирченко ранее были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Журналист работал диктором на Харьковском областном радио и телевидении. Он озвучивал объявления, которые слышали пассажиры в вагонах, с первого дня работы харьковского метрополитена и до 2016 года.

Яна Катасонова
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метро смерть Харьков Юрий Вирченко
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