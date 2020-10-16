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В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства – Степанов

16.10.2020, 07:55
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

По данным Минздрава, на лечение одного больного коронавирусом заложено от 13 000 до 40 000 грн

В одной из больниц Винницы пациентов вынуждали покупать лекарства самим, при этом на счету удерживали средства, специально выделенные для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Право на владу телеканала 1+1.

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По его словам, на лечение одного инфицированного коронавирусом выделяют от 13 000 до 40 000 грн.

"Мы увидели, что они держат средства на счетах от COVID-19, которые они получают. При этом вынуждают пациентов самостоятельно закупать лекарства. Это недопустимо", – отметил Степанов.

Степанов уточнил, что в пятницу приняли постановление о введении дополнительных коэффициентов в связи с резким увеличением больных.

"НСЗУ по моему поручению обсчитывает увеличение дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", – сказал Степанов.

Он также добавил, что принято решение о выделении средств на закупку вакцин для групп риска: медработников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников.

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Арина Толина
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