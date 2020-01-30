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В Виннице все школы закрылись на карантин

В Виннице все школы закрылись на карантин - Фото
Фото: pixabay.com
30.01.2020, 11:22

В городе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю медпомощь понадобилась более чем 2500 винничан

С 30 января по 7 февраля все школы Винницы остановили обучение из-за превышения порога заболеваний гриппом и ОРВИ среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

По данным департамента охраны здоровья горсовета, за последнюю неделю в Виннице за медпомощью обратились 2583 человека, выросло количество тех, кому необходимо стационарное лечение. Для предотвращения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ среди детей 29 января на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено остановить обучение в средних школах.

В зависимости от ситуации на следующей неделе будет принято решение о возобновлении обучения или о продлении карантина.

Также все школы закрыты на карантин в Черкасской области, в Одессе, Житомире, Северодонецке и Бердянске. Десятки школ прекратили работать в Харьковской, Донецкой, Волынской, Сумской и Ровненской областях, сообщает РБК-Украина.

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