В Винницкой областной больнице зафиксировали вспышку COVID-19

По данным Винницкой облгосадминистрации, в облбольнице заразились коронавирусом 11 медиков, 14 пациентов

В Винницкой областной клинической больнице зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, заболели 25 человек. Об этом вчера в Facebook сообщил глава Винницкой облгосадмиистрации Сергей Борзов.

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"О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19:00 27 июля из 294 образцов COVID-19 уже подтверждено 25 случаев, из которых 11 – медработники, 14 – пациенты", - отметил Борзов.

По его словам, всего в регионе коронавирусом болеют 88 медработников, 347 - выздоровели (по данным на 27 июля).

"Большинство больных - медсестры, за ними - врачи и младший медперсонал. Винница остается эпицентром по количеству больных в области - 1363. Именно поэтому с 25 июля больных COVID-19 из областного центра снова начали возить в Калиновскую больницу. В течение последних суток в лабораториях исследовано более 500 образцов. В 40 случаях получен положительный результат", - уточнил Борзов.

По данным на 28 июля, в Винницкой области выявили 2627 заразившихся коронавирусом (38 - за минувшие сутки).

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусом.

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Арина Толина

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