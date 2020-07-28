За сутки в Украине диагностировали более 900 случаев заболевания коронавирусом

Вчера в стране зафиксировали 919 новых больных COVID-19. Это на 112 заболевших больше, чем позавчера (807)

За прошедшие сутки, 27 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 919 человек (из них 61 ребенок и 55 медиков), 206 пациентов госпитализированы. Это видно по статистике от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизни 13 пациентов (днем ранее – 11), выздоровевшими объявлены 622 (днем ранее - 315).

27 июля в стране было сделано 12 655 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 7064). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 13 471 (днем ранее – 3715). Суммарно – 26 126 тестов (днем ранее – 10 779).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировано 66 575 заболевших COVID-19, из них 1629 умерли, а 36 744 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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