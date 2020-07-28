Коронавирус. В трех регионах более 100 заболевших за сутки: динамика по Украине

Число заболевших COVID-19 во Львовской области превысило 9000, меньше всего заболевших - в Луганской области

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а так же в Киеве. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего заболевших во Львовской области, 9099, меньше всего - в Луганской, 121.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

Львовская область - 9099 заболевших (147 за сутки);

Киев - 7800 (110);

Ровенская - 5784 (83);

Черновицкая - 5692 (58);

Закарпатская - 4940 (66);

Ивано-Франковская - 4224 (103);

Волынская - 3648 (32);

Киевская - 3590 (42);

Харьковская - 3478 (47);

Одесская - 3031 (71);

Тернопольская - 2822 (49);

Винницкая - 2627 (38);

Житомирская - 1744 (21);

Днепропетровская - 1334 (4);

Хмельницкая - 1069 (10);

Черкасская - 906 (4);

Донецкая - 852 (2);

Запорожская - 753 (3);

Черниговская - 726 (6);

Кировоградская - 697 (2);

Николаевская - 562 (3);

Сумская - 454 (9);

Полтавская - 401 (7);

Херсонская - 221 (1);

Луганская - 121 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Вчера стало известно, что ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за ускорения пандемии коронавируса.

На 28 июля в мире было зарегистрировано 16 635 976 заболевших COVID-19 656 085 умерли, а 10 226 217 выздоровели.

умерли, а выздоровели. В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусом.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.