Коронавирус. В трех регионах более 100 заболевших за сутки: динамика по Украине
Число заболевших COVID-19 во Львовской области превысило 9000, меньше всего заболевших - в Луганской области
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а так же в Киеве. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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Больше всего заболевших во Львовской области, 9099, меньше всего - в Луганской, 121.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
Львовская область - 9099 заболевших (147 за сутки);
Киев - 7800 (110);
Ровенская - 5784 (83);
Черновицкая - 5692 (58);
Закарпатская - 4940 (66);
Ивано-Франковская - 4224 (103);
Волынская - 3648 (32);
Киевская - 3590 (42);
Харьковская - 3478 (47);
Одесская - 3031 (71);
Тернопольская - 2822 (49);
Винницкая - 2627 (38);
Житомирская - 1744 (21);
Днепропетровская - 1334 (4);
Хмельницкая - 1069 (10);
Черкасская - 906 (4);
Донецкая - 852 (2);
Запорожская - 753 (3);
Черниговская - 726 (6);
Кировоградская - 697 (2);
Николаевская - 562 (3);
Сумская - 454 (9);
Полтавская - 401 (7);
Херсонская - 221 (1);
Луганская - 121 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- Вчера стало известно, что ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за ускорения пандемии коронавируса.
- На 28 июля в мире было зарегистрировано 16 635 976 заболевших COVID-19, из них 656 085 умерли, а 10 226 217 выздоровели.
- В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусом.
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