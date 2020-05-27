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В Закарпатской области вспышка коронавируса в селе, люди отказываются от тестов

В Закарпатской области вспышка коронавируса в селе, люди отказываются от тестов - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
27.05.2020, 11:20

В селе Липча Закарпатской области подозревают вспышку коронавируса, но установить блок-пост и провести тестирование местных жителей пока не удалось

В селе Липча Закарпатской области более чем у 10 человек - симптомы коронавируса, но люди отказываются от тестирования. Об этом со ссылкой на и.о. главы Хустской районной государственной администрации Михаила Поповича сообщает Укринформ.

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По словам Поповича, районная комиссия по ЧС 25 мая решила усилить карантин в Липче из-за вспышки коронавируса, однако установить блок-пост не удалось, как и протестировать местных жителей.

"Люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", - заявил он. По информации Поповича, в селе десяток людей с выраженной симптоматикой COVID-19, сегодня еще трое обратились к медикам.

В Липчу направлена еще одна бригада медиков, которые попробуют провести тестирование. Также районная власть приняла решение, что КПП в селе все-таки установят, чтобы предотвратить распространение инфекции.

  • На утро 27 мая в Закарпатской области коронавирус выявлен у 1104 человек, за сутки - 12 новых случаев.
  • По всей Украине коронавирус подтвержден у 21 905 человек, 658 человек умерли, 7995 пациентов выздоровели.
  • В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу.

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Денис Юдин
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