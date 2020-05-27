В Закарпатской области вспышка коронавируса в селе, люди отказываются от тестов

В селе Липча Закарпатской области более чем у 10 человек - симптомы коронавируса, но люди отказываются от тестирования. Об этом со ссылкой на и.о. главы Хустской районной государственной администрации Михаила Поповича сообщает Укринформ.
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По словам Поповича, районная комиссия по ЧС 25 мая решила усилить карантин в Липче из-за вспышки коронавируса, однако установить блок-пост не удалось, как и протестировать местных жителей.
"Люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", - заявил он. По информации Поповича, в селе десяток людей с выраженной симптоматикой COVID-19, сегодня еще трое обратились к медикам.
В Липчу направлена еще одна бригада медиков, которые попробуют провести тестирование. Также районная власть приняла решение, что КПП в селе все-таки установят, чтобы предотвратить распространение инфекции.
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