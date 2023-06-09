В Запорожье прогремели взрывы, в городе тревога. В Одессе тоже громко

дополнено

Поздно вечером 9 июня в Запорожье была слышна серия взрывов, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре. Позже стало известно о взрывах и в Одессе – вероятно, работает ПВО по "шахедам".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Тревога в Запорожской области объявлена с 22:57, примерно через 10 минут после этого в городе было слышно около трех взрывов.

"Красное" сейчас не только Запорожье, но и другие регионы на юге и востоке.

ДОПОЛНЕНО В 23:40. О серии взрывов также сообщают в одесских пабликах. Официальной информации о "прилетах" или работе ПВО пока что нет. В городе тоже объявлена тревога.

Ряд мониторинговых Telegram-каналов пишет о запуске "шахедов" на юге и работе сил ПВО по этим целям. Ранее в Воздушных силах отмечали, что доверять следует только официальным источникам, однако "в основном" такие каналы дают достоверные данные.

Сегодня российские оккупанты обстреляли городскую больницу в Гуляйполе Запорожской области. Известно о двух погибших и двух раненых гражданских.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.