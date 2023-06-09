У Запоріжжі прогриміли вибухи, у місті тривога. В Одесі теж гучно

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Пізно ввечері 9 червня у Запоріжжі було чути серію вибухів, перед цим в місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі. Пізніше стало відомо про вибухи і в Одесі – ймовірно, працює ППО по "шахедах".

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Тривогу у Запорізькій області оголошено з 22:57, приблизно через 10 хвилин після цього у місті було чути близько трьох вибухів.

ДОПОВНЕНО О 23:40. Про серію вибухів також повідомляють в одеських пабліках. Офіційної інформації про "прильоти" чи роботу ППО поки що немає. У місті також оголошено тривогу.

Низка моніторингових Telegram-каналів пише про запуск "шахедів" на півдні і роботі сил ППО по цих цілях. Раніше у Повітряних силах наголошували, що довіряти слід тільки офіційним джерелам, проте "здебільшого" такі канали дають достовірні дані.

Сьогодні російські окупанти обстріляли міську лікарню у Гуляйполі Запорізької області. Відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних.

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