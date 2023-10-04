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В Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о баллистике

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 15:07
В Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о баллистике - Фото
Запорожье с дрона (иллюстративный скриншот)

Днем 4 октября в Запорожье прогремели взрывы, сообщил источник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы ВСУ в настоящее время предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

В 14:56 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожской области. Приблизительно в это время, по словам источника LIGA.net, в областном центре раздались два взрыва.

Через несколько минут в ВСУ предупредили об угрозе баллистики в областях, где объявлена тревога: на момент публикации новости это Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

  • Утром 4 октября прогремели взрывы в Кривом Роге. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. Позднее Вилкул сказал, что детали разглашаться не будут, но "все нормально" – взрыв был не в городе и не в районе. 
Оксана Житнюк
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войнавзрывЗапорожье
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