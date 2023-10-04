У Запоріжжі прогриміли вибухи. Повітряні сили попередили про балістику

Вдень 4 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи, повідомило джерело LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили ЗСУ в цей час попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

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О 14:56 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Запорізькій області. Приблизно в цей час, за словами джерела LIGA.net, в обласному центрі пролунало два вибухи.

Через кілька хвилин у ЗСУ попередили про загрозу балістики в областях, де оголошено тривогу: на момент публікації новини це Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Зранку 4 жовтня пролунали вибухи у Кривому Розі. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Пізніше Вілкул сказав, що деталі не розголошуватимуться, але "все нормально" – вибух був не у місті й не у районі.

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