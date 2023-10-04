У Кривому Розі пролунали вибухи. Вілкул писав про ракетний удар, але тепер "все нормально"

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У Кривому Розі вранці 4 жовтня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про звуки вибухів повідомило джерело LIGA.net у місті.

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Близько 08:40 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил написало про ракетну небезпеку, а пізніше закликало жителів Кривого Рогу бути в укриттях.

У районі 08:50 у місті пролунало щонайменше два вибухи.

"Голова військової адміністрації Кривого Рогу" Олександр Вілкул підтвердив вибухи та закликав нічого не знімати й не викладати у мережу.

"Будьте обережні, швидкісні ракети у нашому напрямку", — написав він.

ОНОВЛЕНО о 09:36. Вілкул уточнив, що деталі не розголошуватимуться, але "все нормально" — вибух був не в місті і не в районі.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

У Кривому Розі в ніч проти 19 вересня пролунав вибух, зафіксований приліт по багатоповерховому будинку.

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