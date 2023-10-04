У Кривому Розі пролунали вибухи. Вілкул писав про ракетний удар, але тепер "все нормально"
У Кривому Розі вранці 4 жовтня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про звуки вибухів повідомило джерело LIGA.net у місті.
Близько 08:40 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.
Командування Повітряних сил написало про ракетну небезпеку, а пізніше закликало жителів Кривого Рогу бути в укриттях.
У районі 08:50 у місті пролунало щонайменше два вибухи.
"Голова військової адміністрації Кривого Рогу" Олександр Вілкул підтвердив вибухи та закликав нічого не знімати й не викладати у мережу.
"Будьте обережні, швидкісні ракети у нашому напрямку", — написав він.
ОНОВЛЕНО о 09:36. Вілкул уточнив, що деталі не розголошуватимуться, але "все нормально" — вибух був не в місті і не в районі.
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