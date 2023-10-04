В Кривом Роге прогремели взрывы. Вилкул писал о ракетном ударе, но теперь "все нормально"

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В Кривом Роге утром 4 октября прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. О звуках взрывов сообщил источник LIGA.net в городе.

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Около 08:40 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Командование Воздушных сил написало о ракетной опасности, а позже призвало жителей Кривого Рога быть в укрытиях.

В районе 08:50 в городе прозвучало как минимум два взрыва.

"Глава военной администрации Кривого Рога" Александр Вилкул подтвердил взрывы и призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

"Будьте осторожны, скоростные ракеты в нашем направлении", — написал он.

ОБНОВЛЕНО в 09:36. Вилкул уточнил, что детали разглашаться не будут, но "все нормально" — взрыв был не в городе и не в районе.

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.

В Кривом Роге в ночь на 19 сентября прозвучал взрыв, зафиксирован прилет по многоэтажному дому.

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