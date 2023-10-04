В Кривом Роге прогремели взрывы. Вилкул писал о ракетном ударе, но теперь "все нормально"
В Кривом Роге утром 4 октября прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. О звуках взрывов сообщил источник LIGA.net в городе.
Около 08:40 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
Командование Воздушных сил написало о ракетной опасности, а позже призвало жителей Кривого Рога быть в укрытиях.
В районе 08:50 в городе прозвучало как минимум два взрыва.
"Глава военной администрации Кривого Рога" Александр Вилкул подтвердил взрывы и призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.
"Будьте осторожны, скоростные ракеты в нашем направлении", — написал он.
ОБНОВЛЕНО в 09:36. Вилкул уточнил, что детали разглашаться не будут, но "все нормально" — взрыв был не в городе и не в районе.
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