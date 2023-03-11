UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Запорожье прогремело два взрыва. Россияне ударили из С-300 по критической инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 15:29
В Запорожье прогремело два взрыва. Россияне ударили из С-300 по критической инфраструктуре - Фото
Запорожье (Фото - сайт горсовета)
дополнено

Днем 11 марта в Запорожье прогремело два взрыва, после чего была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

Взрывы прогремели примерно в 15:22, после чего в области объявили воздушную тревогу.

Запорожская областная военная администрация призвала людей оставаться в укрытиях и не публиковать в сети фото и видео "прилетов" или работы ПВО.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Бьют зачастую с территории временно оккупированного Токмака. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не успевает среагировать на такие угрозы.

ДОПОЛНЕНО В 16:23. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне в очередной раз коварно атаковали Запорожье. В настоящее время известно, что из-за ракетных обстрелов в одном из районов Запорожья произошло возгорание.

Запорожская ОВА сообщила, что армия РФ продолжает бить по критической инфраструктуре – предварительно, использованы снаряды С-300. Россияне ударили по объекту жизнеобеспечения областного центра.

  • 9 марта Россия атаковала ракетами критическую инфраструктуру Запорожской области. Было обесточено около 20 000 абонентов, и, как следствие, в некоторых районах не было отопления и воды. 

Читайте также: "Месяц работали на эту атаку". В ГУР рассказали о текущей ситуации с ракетами в России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война взрыв Запорожье
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 