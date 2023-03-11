В Запорожье прогремело два взрыва. Россияне ударили из С-300 по критической инфраструктуре

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Днем 11 марта в Запорожье прогремело два взрыва, после чего была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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Взрывы прогремели примерно в 15:22, после чего в области объявили воздушную тревогу.

Запорожская областная военная администрация призвала людей оставаться в укрытиях и не публиковать в сети фото и видео "прилетов" или работы ПВО.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Бьют зачастую с территории временно оккупированного Токмака. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не успевает среагировать на такие угрозы.

ДОПОЛНЕНО В 16:23. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне в очередной раз коварно атаковали Запорожье. В настоящее время известно, что из-за ракетных обстрелов в одном из районов Запорожья произошло возгорание.

Запорожская ОВА сообщила, что армия РФ продолжает бить по критической инфраструктуре – предварительно, использованы снаряды С-300. Россияне ударили по объекту жизнеобеспечения областного центра.

9 марта Россия атаковала ракетами критическую инфраструктуру Запорожской области. Было обесточено около 20 000 абонентов, и, как следствие, в некоторых районах не было отопления и воды.

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Оксана Житнюк

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