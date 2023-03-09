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В Запорожье гремят взрывы во время тревоги, "покраснели" и другие области

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 20:08
В Запорожье гремят взрывы во время тревоги,
Запорожье (Фото - Telegram Куртева)

Вечером 9 марта в Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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Взрыв в Запорожье раздался в 19:59, а воздушная тревога в области объявлена еще с 18:09. В 20:05 прозвучал повторный взрыв, сразу за ним – еще несколько. Несколько источников LIGA.net в Запорожье сообщили, что во время взрывов на доли секунды выключался свет.

Запорожская областная военная администрация призвала людей оставаться в укрытиях и не публиковать в Сети фото и видео "прилетов" или работы ПВО.

Незадолго после взрывов в Запорожье тревога также была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

В Запорожье гремят взрывы во время тревоги, "покраснели" и другие области

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Оксана Житнюк
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Запорожье
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