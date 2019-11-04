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Во Львове неделю нельзя будет покататься на карете: в чем причина

Во Львове неделю нельзя будет покататься на карете: в чем причина - Фото
Львовские власти приостановили катание на каретах (Фото: Pixabay)
04.11.2019, 15:05

Власти ввели запрет на время расследования инцидента, в результате которого пострадала девушка, а лошадь погибла

Во Львове на время расследования инцидента, в котором пострадала 15-летняя девушка, ввели запрет на катание на конных каретах. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

В происшествии вечером 2 ноября был также травмирован кучер, а лошадь сломала передние ноги и погибла. Девушка перенесла шестичасовую операция и находится в реанимации, ее состояние стабильное с положительной динамикой. 

Горсовет передал записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

Отмечается, что осуществлять перевозки в городе может только специальная порода лошадей, прошедших предварительную подготовку в течение года и больше. Такие животные не реагируют на резкие звуки и взрывы петард, однако в данном случае рядом с лошадьми сработала мощная пиротехника. В результате испуганные лошади понесли и въехали в пешеходную зону.

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Львов конная карета
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