Во Львове неделю нельзя будет покататься на карете: в чем причина

Львовские власти приостановили катание на каретах (Фото: Pixabay)

Во Львове на время расследования инцидента, в котором пострадала 15-летняя девушка, ввели запрет на катание на конных каретах. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

В происшествии вечером 2 ноября был также травмирован кучер, а лошадь сломала передние ноги и погибла. Девушка перенесла шестичасовую операция и находится в реанимации, ее состояние стабильное с положительной динамикой.

Горсовет передал записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

Отмечается, что осуществлять перевозки в городе может только специальная порода лошадей, прошедших предварительную подготовку в течение года и больше. Такие животные не реагируют на резкие звуки и взрывы петард, однако в данном случае рядом с лошадьми сработала мощная пиротехника. В результате испуганные лошади понесли и въехали в пешеходную зону.

21 октября во Львове столкнулись два маршрутных автобуса , десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: Во Львове хотели взорвать бизнесмена: задержан подозреваемый