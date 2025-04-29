Во Львове несовершеннолетние парень и девушка упали с 16-этажки – видео
Во Львове несовершеннолетние парень и девушка упали с 16-го этажа многоэтажки. Оба погибли на месте, сообщили в полиции.
Сообщение об инциденте по улице Княгини Ольги поступило от медиков скорой помощи в полицию 29 апреля около 18:20. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что пара могла упасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.
Личности погибших устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
❗Кадры с места трагедии! Возле ЖК Greenville House на Княгини Ольги, где, вероятно, произошло самоубийство двух подростков, стоит скорая— Говорит Большой Львов (@TelekanalNTA) April 29, 2025
По предварительной информации, парень и девушка проживали в этой многоэтажке.
Причину трагической смерти подростков еще устанавливают https://t.co/rz69ejebem pic.twitter.com/YsSyU2Os4m
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