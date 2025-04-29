Во Львове несовершеннолетние парень и девушка упали с 16-этажки – видео
Подростки упали с многоэтажки (Фото: Нацполиция)

Во Львове несовершеннолетние парень и девушка упали с 16-го этажа многоэтажки. Оба погибли на месте, сообщили в полиции.

Сообщение об инциденте по улице Княгини Ольги поступило от медиков скорой помощи в полицию 29 апреля около 18:20. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что пара могла упасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.

Личности погибших устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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