Во Львове несовершеннолетние парень и девушка упали с 16-этажки – видео

Подростки упали с многоэтажки (Фото: Нацполиция)

Во Львове несовершеннолетние парень и девушка упали с 16-го этажа многоэтажки. Оба погибли на месте, сообщили в полиции.

Сообщение об инциденте по улице Княгини Ольги поступило от медиков скорой помощи в полицию 29 апреля около 18:20. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что пара могла упасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16-м этаже жилого дома.

Личности погибших устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

❗Кадры с места трагедии! Возле ЖК Greenville House на Княгини Ольги, где, вероятно, произошло самоубийство двух подростков, стоит скорая



По предварительной информации, парень и девушка проживали в этой многоэтажке.



Причину трагической смерти подростков еще устанавливают https://t.co/rz69ejebem pic.twitter.com/YsSyU2Os4m — Говорит Большой Львов (@TelekanalNTA) April 29, 2025