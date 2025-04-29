У Львові неповнолітні хлопець та дівчина впали з 16-поверхівки – відео

Підлітки впали з багатоповерхівки (Фото: Нацполіція)

У Львові неповнолітні хлопець та дівчина впали з 16-го поверху багатоповерхівки. Обидва загинули на місці, повідомили в поліції.

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Повідомлення про інцидент на вулиці Княгині Ольги надійшло від медиків швидкої допомоги до поліції 29 квітня близько 18:20. Правоохоронці, які прибули на місце, попередньо встановили, що пара могла впасти з балкона сходової клітки, розташованої на 16-му поверсі житлового будинку.

Особи загиблих встановлюються. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "умисне вбивство" з поміткою "самогубство".

Обставини події встановлюють правоохоронці.

❗Кадри з місця трагедії! Біля ЖК "Greenville House" на Княгині Ольги, де, ймовірно, сталося самогубство двох підлітків, стоїть швидка



За попередньою інформацією, хлопець та дівчина проживали у цій багатоповерхівці



Причину трагічної смерті підлітків ще встановлюють https://t.co/rz69ejebem pic.twitter.com/YsSyU2Os4m — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) April 29, 2025