У Львові неповнолітні хлопець та дівчина впали з 16-поверхівки – відео
У Львові неповнолітні хлопець та дівчина впали з 16-го поверху багатоповерхівки. Обидва загинули на місці, повідомили в поліції.
Повідомлення про інцидент на вулиці Княгині Ольги надійшло від медиків швидкої допомоги до поліції 29 квітня близько 18:20. Правоохоронці, які прибули на місце, попередньо встановили, що пара могла впасти з балкона сходової клітки, розташованої на 16-му поверсі житлового будинку.
Особи загиблих встановлюються. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "умисне вбивство" з поміткою "самогубство".
Обставини події встановлюють правоохоронці.
❗Кадри з місця трагедії! Біля ЖК "Greenville House" на Княгині Ольги, де, ймовірно, сталося самогубство двох підлітків, стоїть швидка— Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) April 29, 2025
За попередньою інформацією, хлопець та дівчина проживали у цій багатоповерхівці
Причину трагічної смерті підлітків ще встановлюють https://t.co/rz69ejebem pic.twitter.com/YsSyU2Os4m
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