Во Львове обнаружили фальсификации на выборах мэра – полиция открыла уголовное дело
Во Львове раскрыли десятерых членов участковой избирательной комиссии – предполагается, что они могли сфальсифицировать протоколы о подсчете голосов во время второго тура выборов мэра. Об этом сообщила пресс-служба местной Нацполиции.
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22 ноября полиция получила уведомление от официального наблюдателя – в нем говорилось, что на одном из избирательных участков в Сиховской районе члены комиссии подделали протоколы с голосами избирателей. По приезду правоохранители установили, что десять членов комиссии подписали протокол до завершения подсчета голосов и не на заседании УИК.
Впоследствии было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-3 УК (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации группой лиц). Фигурантам уже объявлено подозрение, если вина будет доказана, то им грозит лишение свободы до шести лет.
- 22 ноября результаты экзитпола показали, что второй тур во Львове выиграл действующий мэр города Андрей Садовый.
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