Во Львове обнаружили фальсификации на выборах мэра – полиция открыла уголовное дело

Во Львове раскрыли десятерых членов участковой избирательной комиссии – предполагается, что они могли сфальсифицировать протоколы о подсчете голосов во время второго тура выборов мэра. Об этом сообщила пресс-служба местной Нацполиции.

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22 ноября полиция получила уведомление от официального наблюдателя – в нем говорилось, что на одном из избирательных участков в Сиховской районе члены комиссии подделали протоколы с голосами избирателей. По приезду правоохранители установили, что десять членов комиссии подписали протокол до завершения подсчета голосов и не на заседании УИК.

Впоследствии было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-3 УК (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации группой лиц). Фигурантам уже объявлено подозрение, если вина будет доказана, то им грозит лишение свободы до шести лет.

22 ноября результаты экзитпола показали, что второй тур во Львове выиграл действующий мэр города Андрей Садовый.

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Дарья Мостовая

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