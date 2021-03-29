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Во Львове за неделю в больничном архиве оборудовали реанимацию для COVID-больных

29.03.2021, 23:52
Во Львове за неделю в больничном архиве оборудовали реанимацию для COVID-больных - Фото
Места для больных коронавирусом (Фото: Facebook Львовской клинической больницы скорой помощи)

Во Львовской клинической больнице скорой помощи открыли новую реанимацию на 48 койко-мест в помещении, которое десятки лет служило больничным архивом. Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии этой больницы Наталья Матолинец, передает Укринформ.

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"Мы в экстренном порядке, фактически за неделю развернули еще одну дополнительную реанимационную для лечения пациентов с тяжелой коронавирусной болезнью. Сейчас здесь устанавливают кровати, домивают пол и сегодня к вечеру у нас будет запущена в работу дополнительная реанимация на 48 коек. Это плюс еще к тем 50-ти, которые функционируют сейчас", – сообщила Матолинец.

По словам врача, за семь дней в помещении, которое раньше использовали как больничный архив, удалось провести ремонтные работы, установить кровати, тумбы, мониторы, дозаторы, ИВЛ, штативы для инфузий и отдельную систему подачи кислорода – все необходимое для оказания помощи пациентам, находящимся в критическом состоянии.

  • 28 марта в Украине выявили 8346 заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших зафиксировано во Львовской области – 820 новых случаев COVID-19.

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Наталия Медведева
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Львов коронавирус реанимация
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