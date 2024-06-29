Во Львовской области произошел обвал на шахте, погибли два горняка

Шахта (Иллюстративное фото: Pixabay)

29 июня в селе Межиречье Червоноградского района на шахте обрушилась порода. В результате аварии погибли два горняка. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его информации, обвал грунта произошел на шахте "Возрождение" на глубине более 500 метров. Под завалами оказались два горняка. На месте схода породы проводились поисковые работы, к которым были привлечены 15 спасателей и 26 горняков.

"К сожалению, информация о шахтерах, оказавшихся под завалами породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе, подтвердилась. Спасти мужчин не удалось", – заявил глава ОВА.

Козицкий сообщил, что в результате аварии на шахте погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин.