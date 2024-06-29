У Львівській області стався обвал на шахті, загинули двоє гірників
29 червня у селі Межиріччя Червоноградського району на шахті обвалився ґрунт. Внаслідок аварії загинули двоє гірників. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
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За його інформацією, обвал ґрунту відбувся на шахті "Відродження" на глибині понад 500 метрів. Під завалами опинилися двоє гірників. На місці обвалу проводились пошукові роботи, до яких було залучено 15 рятувальників та 26 гірників.
"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі, підтвердилася. Врятувати чоловіків не вдалося", – заявив глава ОВА.
Козицький повідомив, що внаслідок аварії на шахті загинули 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін.
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