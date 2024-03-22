1000 гірників опинилися під землею через знеструмлення шахт після атаки РФ. Їх евакуюють

Під час масштабної атаки ворога 1060 шахтарів перебували на робочих місцях, їх евакуюють

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Дніпропетровській області під час масштабної російської ракетної атаки без електрики залишилися вуглевидобувні підприємства. Розпочалась евакуація гірників на поверхню. Про це інформує ДТЕК.

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В пресслужбі зазначили, що під час ракетної атаки 1060 шахтарів перебували на роботі. На місці залучили резервні джерела живлення та розпочали евакуацію працівників на поверхню. Після евакуації всі гірники проходять медичне обстеження, постраждалих серед них немає.

В ДТЕК додали, що видобуток вугілля поновлять після повернення електропостачання до шахт.

Сьогодні РФ вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів і десятками дронів-камікадзе. Збили 92 цілі — 55 безпілотників, 35 ракет Х-101/Х-555 та дві ракети Х-59. Всього було запущено 151 засіб повітряного нападу.

Росіяни завдали ударів по Дніпру та інших містах, через що розпочалися перебої електропостачання.

Через ракетну атаку аварійні відключення світла розпочалися в різних областях України.

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