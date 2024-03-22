1000 горняков оказались под землей из-за обесточивания шахт после атаки РФ. Их эвакуируют

Во время масштабной атаки врага 1060 шахтеров находились на рабочих местах, их эвакуируют

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В Днепропетровской области во время масштабной российской ракетной атаки без электричества остались угледобывающие предприятия. Началась эвакуация горняков на поверхность. Об этом информирует ДТЭК.

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В пресс-службе отметили, что во время ракетной атаки 1060 шахтеров находились на работе. На месте привлекли резервные источники питания и приступили к эвакуации работников на поверхность. После эвакуации все горняки проходят медицинское обследование, пострадавших среди них нет.

В ДТЭК добавили, что добычу угля возобновят по возвращении электроснабжения в шахты.

Сегодня РФ ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов и десятками дронов-камикадзе. Сбили 92 цели – 55 беспилотников, 35 ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59. Всего было запущено 151 средство воздушного нападения.

Россияне нанесли удары по Днепру и другим городам, из-за чего начались перебои электроснабжения.

Из-за ракетной атаки аварийные отключения света начались в разных областях Украины.

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