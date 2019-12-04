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Во Львовской области произошло землетрясение

Во Львовской области произошло землетрясение - Фото
Землетрясение магнитудой 2,2 ощущается сейсмографами (Фото: pixabay.com)
04.12.2019, 12:21

Магнитуда составила 2,2

3 декабря во Львовской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2. Об этом департамент гражданской защиты Львовской ОГА сообщает в Facebook.

Землетрясение магнитудой 2,2 прошло поздно вечером около с. Станиславчик Бродовского района между Радеховым и Бродами. Глубина гипоцентра (центральной точки землетрясения) - 5,7 км. Землетрясение было зафиксировано на сейсмостанции Львов, из населенных пунктов информации не поступало.

Землетрясение магнитудой 2,2 может ощущаться человеком в состоянии покоя, особенно если он находится в здании в помещении на верхнем этаже, также раскачиваться подвешенные предметы. 

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землетрясение львовская область
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