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Сильное землетрясение во Франции: ожидаются новые толчки - видео

Сильное землетрясение во Франции: ожидаются новые толчки - видео - Фото
Фото: BCSF / CEA
11.11.2019, 16:14

Эпицентр землетрясения находился под городом Монтелимар, однако толчки ощущались и в Лионе

11 ноября на юго-западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что в результате толчков пострадали как минимум три человека. Серьезных разрушений не отмечается.

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Сейсмологическое бюро Страсбурга классифицировало землетрясение как сильное. Специалисты предупреждают: в течение ближайших часов и суток возможны новые толчки. Местным жителям пока не рекомендуют возвращаться в дома.

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Лион франция землетрясение марсель монтелимар
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