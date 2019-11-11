Сильное землетрясение во Франции: ожидаются новые толчки - видео

11 ноября на юго-западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает BFMTV.
Сообщается, что в результате толчков пострадали как минимум три человека. Серьезных разрушений не отмечается.
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Сейсмологическое бюро Страсбурга классифицировало землетрясение как сильное. Специалисты предупреждают: в течение ближайших часов и суток возможны новые толчки. Местным жителям пока не рекомендуют возвращаться в дома.
La préfecture demande aux habitants du Teil de rester à l'extérieur des habitations!#tremblementdeterre #montelimar #11Novembre pic.twitter.com/bH7P8WEUuk— Nina (@ninanina93444) November 11, 2019
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