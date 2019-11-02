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Военные сообщили, когда в Золотом отменят режим ограничений

Военные сообщили, когда в Золотом отменят режим ограничений - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
02.11.2019, 16:05

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом отменят 3 ноября, можно будет свободно перемещаться

Завтра, 3 ноября, будет отменен режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом. Об этом сообщил командир оперативно-тактической группировки Север генерал Олег Микац, передает Интерфакс-Украина.

"Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться - соответственно все меры выполнять, которые необходимо - как для местного населения, волонтеров, журналистов и других", - сказал Микац в ходе брифинга в Золотом-4.

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По его словам, в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

Руководитель украинской стороны общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе Александр Борщевский проинформировал, что в 12:00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационные сооружений, "которые будут заявлены".

В дальнейшем намечено открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.

Замначальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям Дмитрий Бородавко уточнил, что в зоне безопасности в селе Катериновка, где прошло разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей – из них семеро детей.

По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Там нахоодится полиция и районные власти обеспечивают людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

  • 30 октября в зоне проведения операции объединенных сил ввели "желтый" режим.
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Донбасс Золотое разведение сил режим ограничений
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