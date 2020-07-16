Военный конфликт на Донбассе и низкие зарплаты: что волнует харьковчан - опрос

А вот эпидемия коронавируса жителей Харьковской области волновать уже почти перестала

В рамках страны жителей Харьковской области больше всего волнует военный конфликт на востоке Украины (за это высказались 53% опрошенных) и безработица (39%), а из личных проблем - низкий уровень зарплат и пенсий (это беспокоит половину респондентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

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Проблемы страны

Кроме российско-украинской войны на Донбассе и отсутствия работы, около трети опрошенных харьковчан также беспокоит невозможность получить качественное медицинское обслуживание, низкий уровень зарплат и пенсий, а также взяточничество и коррупция во власти.

Намного меньше жителей Харьковской области волнуют социальные вопросы - повышение тарифов на коммунальные услуги (16% опрошенных), недостаточная социальная защищенность (14%) и рост преступности на улицах (12%). Эпидемия коронавируса сейчас беспокоит всего 9% населения Харьковского региона.

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Примечательно, что конфликт на Донбассе и безработица волнует представителей всех возрастных групп, в то время как коррупция и взяточничество больше беспокоят молодое поколение, а низкий уровень медицинского обслуживания - пожилых людей.

Личные проблемы

Половина респондентов заявили, что они переживают по поводу низких зарплат и пенсий. На втором месте оказались проблемы с получением качественного медицинского обслуживания и повышение тарифов на коммуналку (эти вопросы беспокоят 35% опрошенных).

Дальше идет безработица и конфликт на Донбассе (по 24%), повышение цен вкупе с инфляцией (22%), а также проблемы взяточничества и коррупции (20%). Вопрос коронавируса потерял актуальность - о нем переживает только 9% харьковчан.

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Старшее поколение ожидаемо больше всего волнует медицинское обслуживание, повышение коммунальных тарифов, а также уровень зарплат и пенсионных выплат, а молодежь - отсутствие работы, коррупция и неблагоприятные условия для развития собственного бизнеса.

Опрос проводился в виде личных интервью в период 4-12 июля среди жителей Харьковской области старше 18 лет, в нем приняли участие 1600 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,4%.

В июле группа Рейтинг проводила опрос среди жителей Львовской области - больше всего опрошенных беспокоила проблема с трудоустройством.

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Дарья Мостовая

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