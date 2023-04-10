Вооруженные Силы уничтожили второй российский вертолет за сутки. В этот раз Ка-52

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Информацию об этом первым в Teleram опубликовал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

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"Ка-52, давай до свидания", – написал он.

В комментарии LIGA.net Ким подтвердил сбивание вертолета, однако отказался предоставлять подробности из соображений безопасности.

Позже такая же лаконичная информация о ликвидации Ка-52 появилась в Telegram-каналах, однако подробности остаются неизвестными.

Днем военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Авдеевском направлении сбили вертолет Ми-24 оккупантов. Соответствующую информацию распространили в Facebook.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

2 апреля 2023 в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.

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Мілана Головань

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