Вооруженные Силы уничтожили второй российский вертолет за сутки. В этот раз Ка-52
Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Информацию об этом первым в Teleram опубликовал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
"Ка-52, давай до свидания", – написал он.
В комментарии LIGA.net Ким подтвердил сбивание вертолета, однако отказался предоставлять подробности из соображений безопасности.
Позже такая же лаконичная информация о ликвидации Ка-52 появилась в Telegram-каналах, однако подробности остаются неизвестными.
Днем военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Авдеевском направлении сбили вертолет Ми-24 оккупантов. Соответствующую информацию распространили в Facebook.
- 2 апреля 2023 в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с нескольких позиций на Донецком направлении.
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