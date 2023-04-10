UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вооруженные Силы уничтожили второй российский вертолет за сутки. В этот раз Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 19:53
Вооруженные Силы уничтожили второй российский вертолет за сутки. В этот раз Ка-52 - Фото
Российский вертолет Ка-52 (Фото: ЕРА)

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Информацию об этом первым в Teleram опубликовал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

"Ка-52, давай до свидания", – написал он.

В комментарии LIGA.net Ким подтвердил сбивание вертолета, однако отказался предоставлять подробности из соображений безопасности.

Позже такая же лаконичная информация о ликвидации Ка-52 появилась в Telegram-каналах, однако подробности остаются неизвестными.

Днем военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Авдеевском направлении сбили вертолет Ми-24 оккупантов. Соответствующую информацию распространили в Facebook.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Смотрите также: "Эдельвейсы" показали видео со сбитым Ка-52 россиян: за ним вылетел еще один "смертник"

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вертолет война ка-52 виталий ким
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 