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ВСП взялась за военных, поваливших мужчину на землю, пытаясь вручить повестку в Одессе

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 18:36
ВСП взялась за военных, поваливших мужчину на землю, пытаясь вручить повестку в Одессе - Фото
Скриншот видео

Военная служба правопорядка расследует ситуацию с военнослужащими, которые повалили на землю мужчину, пытаясь вручить ему повестку. Об этом сообщает Одесский областной центр комплектования и соцподдержки.

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Сегодня в сети появилось видео инцидента, произошедшего в Одессе недалеко от рынка "Привоз".

Одесский центр комплектования и соцподдержки сообщил, что на кадрах – военнослужащие одного из ТЦК и СП. Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту превышения служебных полномочий.

"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с личным составом, который задействован в раздаче повесток, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с юристами и психологами.

При том в центре комплектования подчеркнули, что меры мобилизации – это "не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП", а общегосударственные меры для формирования резерва Сил обороны.

Военные призвали всех подлежащих мобилизации граждан выполнить свою конституционную обязанность и прибыть для уточнения личных данных, при необходимости пройти медобследование.

  • Ранее в ВСУ разъяснили, что вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом.
  • 7 февраля Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до конца весны.

Читайте также: Кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным: разъяснение ТЦК и СП

Оксана Житнюк
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Одесса мобилизация повестка
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