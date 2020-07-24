Вспышка COVID-19. Подстанция скорой помощи в Одессе закрылась на карантин

Трое медиков городской подстанции скорой помощи №4 заразились коронавирусом

Одесская подстанция скорой помощи №4, которая располагается на улице Генерала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, с 23 июля приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает Думская.

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Несколько дней назад сразу трем медикам с этой подстанции поставили диагноз COVID-19.

"Три инфицированных сотрудника скорой помощи 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус", - отмечается в сообщении.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий - дома на самоизоляции. Еще около 20 сотрудников находятся домам.

Приказ о карантине пришел из облздрава 23 июля.

14 июля сообщалось , что в Одессе из-за усиления карантина запретили клубам, кафе и ресторанам работать ночью - с 23:00 до 07:00.

По данным на 23 июля, в Одесской области зафиксировали 2691 заболевших коронавирусом.

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Арина Толина

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