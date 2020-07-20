Карантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортаж

Несмотря на коронавирусный карантин, улица Дерибасовская в Одессе с трудом сдерживает наплыв туристов. Об этом сообщает Думская.
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В медицинских масках - только персонал общепита. В толпе среди прохожих – почти люди все без медицинских масок.
"Интересная фишка этого лета - моментальная фотография, стилизованная под выпуск дореволюционного газеты "Одесский листок", - отмечает издание.
Фотограф направляет на отдыхающих современный девайс, красиво закамуфлированный под фотоаппарат начала XX века.
"Город творческих людей: музыкантов, танцоров, певцов и художников. Ощущение, что здесь проходит конкурс талантов под открытым небом", - уточняет издание.
Среди отдыхающих, судя по фотографиям, мало кто вообще соблюдает социальную дистанцию.
14 июля сообщалось, что в Одессе из-за усиления карантина запретили клубам, кафе и ресторанам работать ночью - с 23:00 до 07:00.
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