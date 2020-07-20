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20.07.2020, 14:41

Карантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортаж

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Карантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортаж
Карантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортаж
Карантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортажКарантинная Одесса: забитые рестораны, танцоры и музыканты - фоторепортаж

Многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию на главной улице Одессы

Несмотря на коронавирусный карантин, улица Дерибасовская в Одессе с трудом сдерживает наплыв туристов. Об этом сообщает Думская.

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В медицинских масках - только персонал общепита. В толпе среди прохожих – почти люди все без медицинских масок.

"Интересная фишка этого лета - моментальная фотография, стилизованная под выпуск дореволюционного газеты "Одесский листок", - отмечает издание.

Фотограф направляет на отдыхающих современный девайс, красиво закамуфлированный под фотоаппарат начала XX века.

"Город творческих людей: музыкантов, танцоров, певцов и художников. Ощущение, что здесь проходит конкурс талантов под открытым небом", - уточняет издание.

Среди отдыхающих, судя по фотографиям, мало кто вообще соблюдает социальную дистанцию.

  • 14 июля сообщалось, что в Одессе из-за усиления карантина запретили клубам, кафе и ресторанам работать ночью - с 23:00 до 07:00.

  • По состоянию на 20 июля, в Одесской области заболели коронавирусом 2573 человек (41 - за минувшие сутки).

Читайте также: Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж

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Теги: Дерибасовская, одесса, туристы, фото, толпа, карантин, коронавирус
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