Коронавирус. В четырех областях не было заболевших за сутки - динамика эпидемии

В Украине 59 493 человек заболели COVID-19 за время эпидемии коронавируса. Киев и Львовская область – лидеры по числу зараженных

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (77 случаев), Львовской (115), Закарпатской (86) и Ивано-Франковской (72) областях. Ни одного нового пациента не было в Хмельницкой, Черниговской, Херсонской и Луганской областях, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За время эпидемии больше всего человек заболели во Львовской области (8115 случаев) и в Киеве (6961). Зафиксирована высокая заболеваемость также в Черновицкой (5332), Ровенской (5144), Закарпатской (4440) областях.

Херсонская и Луганская области – регионы с наименьшим числом выявленных заболевших.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

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Львовская область – 8115 заболевших (115 за сутки);

Киев - 6961 (77);

Черновицкая - 5322 (21);

Ровенская - 5144 (62);

Закарпатская - 4440 (86);

Ивано-Франковская - 3536 (72);

Киевская - 3308 (37);

Волынская - 3281 (30);

Харьковская - 3033 (19);

Одесская - 2573 (41);

Тернопольская - 2456 (26);

Винницкая - 2317 (18);

Житомирская - 1602 (9);

Днепропетровская - 1209 (2);

Хмельницкая - 980 (0);

Черкасская – 845 (12);

Донецкая - 794 (2);

Кировоградская - 682 (1);

Запорожская - 678 (9);

Черниговская - 642 (0);

Николаевская - 522 (9);

Сумская - 371 (1);

Полтавская - 353 (2);

Херсонская - 213 (0);

Луганская - 106 (0).

В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 59 493 заболевших, 1498 умерших и 31 439 выздоровевших. За сутки COVID-19 выявили у 651 пациента.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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