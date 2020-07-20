Коронавирус. В четырех областях не было заболевших за сутки - динамика эпидемии
В Украине 59 493 человек заболели COVID-19 за время эпидемии коронавируса. Киев и Львовская область – лидеры по числу зараженных
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (77 случаев), Львовской (115), Закарпатской (86) и Ивано-Франковской (72) областях. Ни одного нового пациента не было в Хмельницкой, Черниговской, Херсонской и Луганской областях, передает Совет национальной безопасности и обороны.
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За время эпидемии больше всего человек заболели во Львовской области (8115 случаев) и в Киеве (6961). Зафиксирована высокая заболеваемость также в Черновицкой (5332), Ровенской (5144), Закарпатской (4440) областях.
Херсонская и Луганская области – регионы с наименьшим числом выявленных заболевших.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:
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Львовская область – 8115 заболевших (115 за сутки);
Киев - 6961 (77);
Черновицкая - 5322 (21);
Ровенская - 5144 (62);
Закарпатская - 4440 (86);
Ивано-Франковская - 3536 (72);
Киевская - 3308 (37);
Волынская - 3281 (30);
Харьковская - 3033 (19);
Одесская - 2573 (41);
Тернопольская - 2456 (26);
Винницкая - 2317 (18);
Житомирская - 1602 (9);
Днепропетровская - 1209 (2);
Хмельницкая - 980 (0);
Черкасская – 845 (12);
Донецкая - 794 (2);
Кировоградская - 682 (1);
Запорожская - 678 (9);
Черниговская - 642 (0);
Николаевская - 522 (9);
Сумская - 371 (1);
Полтавская - 353 (2);
Херсонская - 213 (0);
Луганская - 106 (0).
В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 59 493 заболевших, 1498 умерших и 31 439 выздоровевших. За сутки COVID-19 выявили у 651 пациента.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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