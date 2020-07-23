Коронавирус. За сутки заболели во всех регионах Украины – данные по областям

Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (112 случаев) и во Львовской области (109). Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Киев (7278 больных COVID-19), Львовская (8462), Черновицкая (5443), Ровенская (5303) и Закарпатская (4641) области являются лидерами по числу заболевших за все время эпидемии. Меньше всего инфицированных выявлено в Луганской (116) и Херсонской (218) областях.

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 61 851 человек, 1551 пациента умерли, 34 000 - выздоровели. За сутки зафиксировали 856 новых заболевших.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

Львовская область – 8462 заболевших (109 за сутки);

Киев - 7278 (112);

Черновицкая - 5443 (39);

Ровенская - 5303 (71);

Закарпатская - 4641 (63);

Ивано-Франковская - 3765 (76);

Киевская - 3391 (32);

Волынская - 3401 (42);

Харьковская - 3203 (64);

Одесская - 2691 (31);

Тернопольская - 2548 (40);

Винницкая - 2416 (52);

Житомирская - 1654 (20);

Днепропетровская - 1275 (15);

Хмельницкая - 1008 (14);

Черкасская – 870 (17);

Донецкая - 818 (5);

Кировоградская - 689 (1);

Запорожская - 700 (9);

Черниговская - 667 (13);

Николаевская - 530 (3);

Сумская - 393 (10);

Полтавская - 371 (11);

Херсонская - 218 (1);

Луганская - 116 (6).

В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Ученые соберут 4000 человек на концерт: хотят узнать, как передается COVID-19

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.