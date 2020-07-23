Коронавирус. За сутки заболели во всех регионах Украины – данные по областям
Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (112 случаев) и во Львовской области (109). Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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Киев (7278 больных COVID-19), Львовская (8462), Черновицкая (5443), Ровенская (5303) и Закарпатская (4641) области являются лидерами по числу заболевших за все время эпидемии. Меньше всего инфицированных выявлено в Луганской (116) и Херсонской (218) областях.
За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 61 851 человек, 1551 пациента умерли, 34 000 - выздоровели. За сутки зафиксировали 856 новых заболевших.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:
Львовская область – 8462 заболевших (109 за сутки);
Киев - 7278 (112);
Черновицкая - 5443 (39);
Ровенская - 5303 (71);
Закарпатская - 4641 (63);
Ивано-Франковская - 3765 (76);
Киевская - 3391 (32);
Волынская - 3401 (42);
Харьковская - 3203 (64);
Одесская - 2691 (31);
Тернопольская - 2548 (40);
Винницкая - 2416 (52);
Житомирская - 1654 (20);
Днепропетровская - 1275 (15);
Хмельницкая - 1008 (14);
Черкасская – 870 (17);
Донецкая - 818 (5);
Кировоградская - 689 (1);
Запорожская - 700 (9);
Черниговская - 667 (13);
Николаевская - 530 (3);
Сумская - 393 (10);
Полтавская - 371 (11);
Херсонская - 218 (1);
Луганская - 116 (6).
В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Вчера Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.
- По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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