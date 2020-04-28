Вспышка COVID-19 среди медиков в Мариуполе: проверяют 1000 сотрудников больницы

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Около 1000 сотрудников областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, которые контактировали с 19 зараженными COVID-19 медиками, пройдут проверку на коронавирус. Об этом на брифинге заявил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

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"Все медицинские работники, те кто был на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лаборатории и оперативно проверены для того, чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание", - отметил Педенко.

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По его словам, все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. "И если в больнице по штатному расписанию около 1000 медработников, то вот такое количество контактных", - сообщил Педенко.

Всего с начала карантина 28 медработников в Донецкой области заболели коронавирусом.

Мариуполе 19 медиков областной больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. 27 апреля сообщалось , что в

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