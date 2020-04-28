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Вспышка COVID-19 среди медиков в Мариуполе: проверяют 1000 сотрудников больницы

Вспышка COVID-19 среди медиков в Мариуполе: проверяют 1000 сотрудников больницы - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
28.04.2020, 11:54

Всего с начала карантина в области заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 28 медиков

Около 1000 сотрудников областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, которые контактировали с 19 зараженными COVID-19 медиками, пройдут проверку на коронавирус. Об этом на брифинге заявил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения  Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

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"Все медицинские работники, те кто был на сменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лаборатории и оперативно проверены для того, чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевание", - отметил Педенко.

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По его словам, все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. "И если в больнице по штатному расписанию около 1000 медработников, то вот такое количество контактных", - сообщил Педенко.

Всего с начала карантина 28 медработников в Донецкой области заболели коронавирусом.

  • 27 апреля сообщалось, что в Мариуполе 19 медиков областной больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Арина Толина
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