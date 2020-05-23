Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вспышка COVID-19 в Ровенской области: в доме для престарелых 12 новых заболевших

Вспышка COVID-19 в Ровенской области: в доме для престарелых 12 новых заболевших - Фото
КПП на въезде в Здолбуновский дом-интернат для пожилых, Ровенская область (Фото - пресс-служба Ровенской ОГА)
23.05.2020, 16:33

В Здолбуновском доме-интернате для пожилых и инвалидов удвоилось число заболевших медиков и подопечных

В Ровенской области еще 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На данный момент в интернате уже 24 заболевших (восемь сотрудников и 16 подопечных). Пятеро госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Из-за вспышки коронавируса сегодня утром на въезде в интернат был установлен контрольно-пропускной пункт.

  • 21 мая была обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском доме-интернате, заболели 12 сотрудников и подопечных.
  • С начала эпидемии в Ровенской области зафиксировано 1386 заболевших COVID-19, за минувшие сутки - 45 новых случаев.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
ровенская область коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 