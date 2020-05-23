Вспышка COVID-19 в Ровенской области: в доме для престарелых 12 новых заболевших

В Ровенской области еще 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.
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На данный момент в интернате уже 24 заболевших (восемь сотрудников и 16 подопечных). Пятеро госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.
Из-за вспышки коронавируса сегодня утром на въезде в интернат был установлен контрольно-пропускной пункт.
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