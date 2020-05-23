Вспышка COVID-19 в Ровенской области: в доме для престарелых 12 новых заболевших

КПП на въезде в Здолбуновский дом-интернат для пожилых, Ровенская область (Фото - пресс-служба Ровенской ОГА)

В Ровенской области еще 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

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На данный момент в интернате уже 24 заболевших (восемь сотрудников и 16 подопечных). Пятеро госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Из-за вспышки коронавируса сегодня утром на въезде в интернат был установлен контрольно-пропускной пункт.

21 мая была обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском доме-интернате, заболели 12 сотрудников и подопечных.

С начала эпидемии в Ровенской области зафиксировано 1386 заболевших COVID-19, за минувшие сутки - 45 новых случаев.

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