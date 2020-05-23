Вторые сутки подряд больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве и двух областях

Наибольшее число заболевших коронавирусом уже двое суток подряд регистрируют в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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В восьми регионах Украины число заболевших коронавирусом превышает 1000 человек. С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области.
Данные по областям:
Черновицкая - 2964 заболевших (59 за сутки);
Киев - 2569 (47);
Киевская - 1375 (31);
Ровенская - 1368 (45);
Львовская - 1285 (45);
Ивано-Франковская - 1274 (6);
Тернопольская - 1108 (3);
Закарпатская - 1042 (39);
Харьковская - 892 (26);
Днепропетровская - 865 (6);
Винницкая - 853 (29);
Одесская - 821 (7);
Волынская - 759 (19);
Житомирская - 618 (11);
Кировоградская - 466 (6);
Запорожская - 403 (2);
Черкасская - 387 (4);
Хмельницкая - 329 (30);
Николаевская - 280 (3);
Полтавская - 266 (0);
Херсонская - 177 (4);
Сумская - 166 (1);
Донецкая - 143 (2);
Черниговская - 127 (8);
Луганская - 43 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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