Вторые сутки подряд больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве и двух областях

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Наибольшее число заболевших коронавирусом уже двое суток подряд регистрируют в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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В восьми регионах Украины число заболевших коронавирусом превышает 1000 человек. С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области.

Данные по областям:

Черновицкая - 2964 заболевших (59 за сутки);

Киев - 2569 (47);

Киевская - 1375 (31);

Ровенская - 1368 (45);

Львовская - 1285 (45);

Ивано-Франковская - 1274 (6);

Тернопольская - 1108 (3);

Закарпатская - 1042 (39);

Харьковская - 892 (26);

Днепропетровская - 865 (6);

Винницкая - 853 (29);

Одесская - 821 (7);

Волынская - 759 (19);

Житомирская - 618 (11);

Кировоградская - 466 (6);

Запорожская - 403 (2);

Черкасская - 387 (4);

Хмельницкая - 329 (30);

Николаевская - 280 (3);

Полтавская - 266 (0);

Херсонская - 177 (4);

Сумская - 166 (1);

Донецкая - 143 (2);

Черниговская - 127 (8);

Луганская - 43 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

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