Ровенская область. В доме-интернате для престарелых – вспышка коронавируса

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Ровенской области в Здолбуновском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 12 человек - шесть сотрудников и шесть подопечных. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование по факту вспышки инфекции.

"Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска", - отметил Коваль.

По словам директора департамента социальной защиты населения ОГА Алексея Шамака, восемь из заразившихся находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Все больные из одного корпуса, он изолирован.

Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц. Для локализации вспышки проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

В доме-интернате организуют вахтовый метод работы.

1287 человек, из них 70 за минувшие сутки. По данным на утро 21 мая, в Ровенской области заболели COVID-19

В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве.

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