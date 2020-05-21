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Ровенская область. В доме-интернате для престарелых – вспышка коронавируса

Ровенская область. В доме-интернате для престарелых – вспышка коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
21.05.2020, 15:15

В Ровенской облгосадминистрации отметили, что восемь из 12 заразившихся COVID-19 находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции

В Ровенской области в Здолбуновском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 12 человек - шесть сотрудников и шесть подопечных. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование по факту вспышки инфекции.

"Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска", - отметил Коваль.

По словам директора департамента социальной защиты населения ОГА Алексея Шамака, восемь из заразившихся находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Все больные из одного корпуса, он изолирован.

Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц. Для локализации вспышки проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

В доме-интернате организуют вахтовый метод работы.

  • По данным на утро 21 мая, в Ровенской области заболели COVID-19 1287 человек, из них 70 за минувшие сутки.
  • В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве.

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Арина Толина
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