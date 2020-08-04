Вспышка COVID-19. В Сумах роддом закрыли на карантин

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили COVID-19, заболели еще четыре медика

В Сумах "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрылся вчера на карантин на две недели из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает информационный портал Сумского горсовета.

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"На это время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр)", - отмечается в сообщении.

Во время внепланового обследования сотрудников методом ПЦР-тестов коронавирус выявили у четырех медиков. Их направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили COVID-19.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

По данным на 3 августа, в Сумской области - 541 заболевших коронавирусом.

среди почти 61 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 зафиксирован у 225 беременных женщин. 22 июля сообщалось , что

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Арина Толина

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