ВСУ готовятся к разведению сил в Петровском

Фото: пресс-служба Донецкая ОГА

Украинские военные готовятся к разведению войск в Петровском Донецкой области 8 ноября, если будет соблюден режим тишины на этом участке. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение семи суток", - отмечается в сообщении.

1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил , что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 2-3 ноября взрывы в Петровском.

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