Крушили сиденьями стекла. Вандалы разгромили вагон электрички Львов - Сокаль

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8 марта группа неизвестных разгромила вагон электрички № 6056 "Львов - Сокаль". Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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По данным УЗ, хулиганы устроили погром в салоне вагона во время движения поезда - они "выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей": "Разгром вагона пригородного поезда злоумышленники сняли на видео, которым очевидно решили похвастаться в социальных сетях".

Сотрудники УЗ, обнаружив повреждения в вагоне, уведомили об этом полицейских, которые прибыли на станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было. Сейчас правоохранители проводят расследование этого случая и устанавливают личности хулиганов, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба, причиненного вандалами.

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