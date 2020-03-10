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Крушили сиденьями стекла. Вандалы разгромили вагон электрички Львов - Сокаль

Крушили сиденьями стекла. Вандалы разгромили вагон электрички Львов - Сокаль - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
10.03.2020, 17:05

В Укрзалізниці заявляют, что инцидент произошел в вагоне электрички Львов - Сокаль

8 марта группа неизвестных разгромила вагон электрички № 6056 "Львов - Сокаль". Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці. 

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По данным УЗ, хулиганы устроили погром в салоне вагона во время движения поезда - они "выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей": "Разгром вагона пригородного поезда злоумышленники сняли на видео, которым очевидно решили похвастаться в социальных сетях".

Сотрудники УЗ, обнаружив повреждения в вагоне, уведомили об этом полицейских, которые прибыли на станцию Сокаль, однако хулиганов в поезде уже не было. Сейчас правоохранители проводят расследование этого случая и устанавливают личности хулиганов, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба, причиненного вандалами.

  • 24 октября 2019 года в Киеве напали на автобус с футбольными фанатами. 

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Владислав Сердюк
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