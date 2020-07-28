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Взрыв авто во Львовской области. Открыто дело по статье об умышленном убийстве

28.07.2020, 16:30
Взрыв авто во Львовской области. Открыто дело по статье об умышленном убийстве - Фото
Фото - пресс-служба областной Нацполиции

Полиция открыла дело по факту взрыва внедорожника во Львовской области

Полиция открыла дело по факту гибели 41-летнего львовянина в результате взрыва внедорожника Mitsubishi Pajero на одной из баз отдыха в Мостиском районе. Об этом сообщает областной Нацполиции.

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Происшествие квалифицировали по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное. 

Владислав Сердюк
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