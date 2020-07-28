Взрыв авто во Львовской области. Открыто дело по статье об умышленном убийстве
28.07.2020, 16:30
Фото - пресс-служба областной Нацполиции
Полиция открыла дело по факту взрыва внедорожника во Львовской области
Полиция открыла дело по факту гибели 41-летнего львовянина в результате взрыва внедорожника Mitsubishi Pajero на одной из баз отдыха в Мостиском районе. Об этом сообщает областной Нацполиции.
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Происшествие квалифицировали по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное.
- Сегодня утром во Львовской области на одной из баз отдыха взорвался внедорожник. Погиб 41-летний мужчина.
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