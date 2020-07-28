Взрыв авто во Львовской области. Открыто дело по статье об умышленном убийстве

Полиция открыла дело по факту взрыва внедорожника во Львовской области

Полиция открыла дело по факту гибели 41-летнего львовянина в результате взрыва внедорожника Mitsubishi Pajero на одной из баз отдыха в Мостиском районе. Об этом сообщает областной Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Происшествие квалифицировали по статье об умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное.

Сегодня утром во Львовской области на одной из баз отдыха взорвался внедорожник. Погиб 41-летний мужчина.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.