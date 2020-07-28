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Во Львовской области на базе отдыха взорвался Mitsubishi Pajero, погиб мужчина

28.07.2020, 09:16
Во Львовской области на базе отдыха взорвался Mitsubishi Pajero, погиб мужчина - Фото
Взорванный во Львовской области Mitsubishi Pajero (Фото - пресс-служба областной Нацполиции)

На базе отдыха в Мостиском районе Львовской области взорвался автомобиль, обстоятельства выясняются

Сегодня утром во Львовской области взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero, в результате чего погиб 41-летний житель Львова. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Информация о взрыве поступила в полицию около 06:00. Инцидент произошел на одной из баз отдыха в Мостиском районе.

На место происшествия выехали полицейские, эксперты-взрывотехники и кинологи. На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденный взрывом автомобиль, в салоне которого было тело мужчины без признаков жизни. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. 

Владислав Сердюк
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